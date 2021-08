MACERATA Gli imprenditori maceratesi della calzatura e della pelletteria confidano nelle prossime fiere Micam e Mipel. Si svolgeranno, in contemporanea, dal 19 al 21 settembre a Fiera Rho-Milano. Ripartire insieme, ripartire nella massima sicurezza. È questo il messaggio che lanciano, nuovamente uniti sotto un unico hashtag #RestartTogether, i saloni milanesi.

Gli apppuntamenti

Insieme ai due appuntamenti fieristici si svolgerà anche TheOneMilano Special featured by Micam Milano, fiera dell'haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere si concluderà, dal 22 al 24 settembre, da Lineapelle, la business experience di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della moda, del lusso, del design che vede diverse aziende maceratesi coinvolte. In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi coinvolti puntano a recuperare le posizioni perse durante un anno difficile come il 2020, gli eventi fieristici si configurano come il momento più importante per riportare il business in presenza, tornare a incontrarsi, accogliere i buyer italiani e esteri, svelare le nuove collezioni. In totale, sono già oltre 1.600 (il dato è dell'inizio di agosto) quelli che hanno confermato la loro presenza alle fiere. Prima di tutto, si legge in una nota congiunta degli organizzatori, il livello base di sicurezza all'interno degli spazi espositive sarà garantito dalla «prosecuzione della campagna vaccinale». Anche perché le «disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori». Ma c'è molto di più. «Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche».

L'ingresso

Partendo dalle «indicazioni per l'ingresso in fiera». Per esempio, «i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione».

