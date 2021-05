MACERATA Finisce la scuola ed inizia l'estate ragazzi, un tempo di vacanza da vivere in modo alternativo. Dopo la pausa della scorso anno, dedicata agli adolescenti, quest'anno il cortile della Casa Futuro dei Salesiani di Macerata tornerà a riempirsi di tante maglie colorate di bambini e ragazzi che vogliono vivere insieme ed in allegria il tempo estivo. «L' Estate Ragazzi non è il classico centro estivo perché in essa sono racchiusi sia una grande esperienza educativa sia di servizio. I giovani universitari, sotto la guida dei Salesiani, animano un gruppo di adolescenti, che a loro volta si mettono in gioco verso i più piccoli, ragazzi e fanciulli», si legge in una nota dell'istituto Salesiano San Giuseppe di Macerata.

L'esperienza

«Grazie all'esperienza di servizio che viene loro proposta e alla generosa partecipazione di tanti adulti diviene un intenso momento di vita comunitaria. E' una reale esperienza di fiducia nei giovani e di speranza per il futuro, di impegno sociale e di lavoro faticoso». L'esperienza è per tutti i bambini dalla prima elementare ai ragazzi della terza media. L'avventura inizia dal 7 giugno, per tre settimane dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 2 giugno. Per altre informazioni si può visitare il sito salesianimacerata.it o contattando la segreteria della Casa Salesiana tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19.

