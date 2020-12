MACERATA Eroina in cambio di sesso. Dalle indagini effettuate sarebbe emerso anche questo, il tentativo da parte dei pusher di ottenere il pagamento delle dosi di eroina attraverso prestazioni sessuali da parte delle ragazze tossicodipendenti. «È emerso anche la triste e penosa condizione dei consumatori di eroina, di cui alcuni anche giornalieri e per più volte al giorno, con significativo dispendio di denaro ha affermato il procuratore Giovanni Giorgio -. Alcune ragazze sono state interessate da avance di tipo sessuale da parte di chi forniva la droga, ma almeno stando alle risultanze della nostra attività investigativa le giovani si sono sottratte a queste avance ma è inevitabile che tanto possa accadere quando si va a ridosso di ambienti criminali. Queste sostanze stupefacenti bisogna pagarle, bisogna pagarle anche bene e bisogna avere un reddito significativo per poter acquistare la droga». È stata dunque un'indagine complessa, condotta contro spacciatori scaltri, ma i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'intensa attività di spaccio. «Ringrazio ancora una volta i carabinieri di Macerata ha concluso Giorgio , il loro comandante attuale Candido e il precedente Roberti perché hanno lavorato in modo estenuante, anche di notte e al freddo. Le indagini, per essere serie, devono essere svolte senza tregua, come è accaduto. Infine un ringraziamento particolare lo rivolgo al mio collaboratore, l'appuntato Maurizio Iannone che in pensione da qualche giorno è rimasto al mio fianco e al fianco dei colleghi per garantire il miglior esito di questa attività investigativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA