MACERATA «Era un dramma annunciato. Quando si spara un imprenditore è comunque una sconfitta dello Stato, vuol dire che lo Stato non lo ha protetto». L'avvocato Alberto Feliziani, esperto in diritto fallimentare e gestione della crisi d'impresa, in passato aveva seguito le vicissitudini giudiziarie dell'imprenditore appignanese. In una riflessione sullo stato di salute delle imprese marchigiane, il legale ha evidenziato che «buona parte della crisi delle imprese in questo settore nasce col default di Banca Marche. Quasi tutte le imprese marchigiane avevano come interlocutore principale l'istituto di credito marchigiano le cui vicende sono notissime. Elargire credito per poi chiedere rientri in 24 ore equivale ad emettere una sentenza di morte. Infatti, a causa di quel dissesto, insieme a poche decine di furbetti, sono falliti centinaia di imprenditori corretti e virtuosi i quali avevano bisogno non già di nuova finanza ma semplicemente del mantenimento delle originarie linee di credito». Per l'avvocato Feliziani anche nella recente riforma sulla gestione della crisi di impresa che forse verrà applicata il 1 agosto 2020, «c'è un vuoto normativo, la procedura fallimentare non dà il tempo all'imprenditore di salvare l'azienda né di reperire soluzioni veramente alternative, né è prevista una effettiva forbice che consenta realmente di comprendere se un'azienda può sopravvivere o meno. Se un imprenditore perde tutto, se vede distrutto il sogno d'una vita, se soffre insieme alle maestranze private del lavoro, se vede svanire cantieri e prospettive , se si riduce a sperare in miracoli che non arriveranno o a credere in maghi della finanza quale ultima risorsa, alla fine resta solo col proprio onore che , umiliato con la prospettiva di perdere anche i luoghi ove vive con la propria famiglia , decide che l'unico gesto residuale è quello di togliersi la vita. Poiché chi ha fatto impresa talvolta non riesce a sopravvivere al crollo di quel sogno. Nel quale lo Stato, spesso è assente se non responsabile».

