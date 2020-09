MACERATA Elezioni amministrative, non solo Macerata vota per scegliere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale, sono chiamati alle urne anche i cittadini di Petriolo ed Ussita. A Petriolo la sfida è tra due liste: a caccia della riconferma è il sindaco uscente Domenico Luciani, che guida la lista Petriolo Domani, sfidato dal commercialista di 44 anni Matteo Santinelli, sostenuto dalla lista Insieme per Petriolo. Anche nel 2015 fu sfida a due, Domenico Luciani con Petriolo Domani vinse su Antonio Angelo Esposito con la lista La tua Petriolo, raccogliendo il 50,9 per cento delle preferenze, contro il 49,1 dell'avversario. Ad Ussita sono tre a sfidarsi per la carica di sindaco, dopo un anno di commissariamento con Giuseppe Fraticelli. La prima lista è Noi per Ussita, Ussita per tutti, che candida a sindaco Monica Pierdomenico, insegnante di 52 anni. La seconda lista Ussita 2020, insieme per la ricostruzione e il futuro candida a sindaco Guido Rossi, 70enne, ex generale in pensione. La terza lista candida Silvia Bernardini, 52enne dipendente della Protezione civile, sostenuta da Progetto Ussita. Alle amministrative 2018 la lista che candidava Vincenzo Marini Marini, eletto sindaco, si era imposta con il 68,7 per cento, contro quelle che candidava Giovanni Marronaro che ottenne il 31,3 per cento delle preferenze.

