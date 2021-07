MACERATA È stato posticipato a domani il primo appuntamento con l'iniziativa Salute in cammino Macerata. In programma una camminata che prenderà il via alle 21.30 dal piazzale del Conad di Collevario. Salute in cammino è una iniziativa organizzata dall'Us Acli Marche, dall'Us Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall'Asd Green Nordic Walking con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Macerata, e realizzata grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0. Il programma di luglio delle serate di promozione della salute, attraverso una attività semplice come quella di camminare, prevede a Macerata due appuntamenti settimanali. Dopo quello di domani, infatti, ce ne saranno altri martedì 13 luglio dal piazzale della chiesa di Piediripa, venerdì 16 luglio dal piazzale dietro la chiesa del quartiere Vergini, martedì 20 luglio dal piazzale della chiesa di Villa Potenza, venerdì 23 luglio da Sasso d'Italia, martedì 27 luglio dal parcheggio Oasi zona Cappuccini e venerdì 30 dalla rotonda dei Giardini Diaz. Saranno applicati il protocollo e le linee guida nazionali Us Acli per il contenimento del Covid. Gli organizzatori consigliano abbigliamento e calzature comodi, di portare una bottiglietta d'acqua ed una torcia. La partecipazione è gratuita. Info: www.usaclimarche.com o al numero di telefono 3482407754.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA