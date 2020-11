MACERATA E' stato allestito, ieri mattina, a Piazza d'Armi di Ancona, il primo dei cinque drive-through che verranno realizzati, nelle Marche, nell'ambito dell'Operazione Igea promossa dal ministero della Difesa. La Regione aveva chiesto la collaborazione del Ministero per gestire la fase dell'emergenza Covid-19, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi. Gli altri quattro punti di prelievo verranno realizzati al Palaindoor di Ancona, a Civitanova Marche, Macerata e Ascoli Piceno. Ogni struttura disporrà di un team composto da un medico militare e da due infermieri militari. Quello allestito nel parcheggio della Marina militare di Ancona, sarà gestito direttamente dalla Marina. I rimanenti collaboreranno con le rispettive Aziende sanitarie per alternarsi con il personale civile. Il drive-through di Piazza d'Armi sarà operativo da domani, lunedì 2 novembre. È stato montato dai volontari del sistema di protezione civile della Regione Marche. I tamponi verranno processati dalla Virologia di Torrette di Ancona. L'Operazione Igea della Difesa garantirà, a livello nazionale, 30mila tamponi al giorno, svolti da 1.400 militari distribuiti in 200 team in corso di allestimento.

