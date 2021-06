MACERATA È stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute l'Ordinanza del Ministro Speranza del 29 maggio che recepisce le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Come avvenuto l'indomani dell'ufficializzazione di qualsiasi tipologia di provvedimento in tema di sicurezza Covid, anche questa volta si sono immediatamente moltiplicati i dubbi interpretativi della norma. Limite di persone non conviventi al tavolo, cosa vale per la zona gialla e cosa per quella bianca, possibilità di consumare al bancone, quali cartelli esporre, limiti di orario, sono solo una parte degli interrogativi che gli esercenti si pongono. Per dare delle indicazioni corrette su molti di questi aspetti, gli esperti Cna sono in continuo contatto con le prefetture e, attraverso gli uffici nazionali, con i Ministeri interessati. Per illustrare le linee guida e per aiutare le imprese a rispettare le norme, le Cna di Macerata e Fermo organizzano per lunedì 7 giugno alle ore 10 un webinar gratuito sulla piattaforma zoom e in diretta sul Canale 14 Marche. Per partecipare all'incontro on-line e fare domande agli esperti occorre iscriversi inviando una mail all'indirizzo comunicazione@mc.cna.it. Nel corso dell'incontro sarà presentato dagli esperti del Confidi Uni.Co. anche il nuovo bando regionale per la riqualificazione e la valorizzazione delle imprese commerciali.

