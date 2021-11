MACERATA È di 125mila euro la spesa che la Provincia di Macerata effettua per la potatura di piante e arbusti lungo le strade provinciali. Il presidente Antonio Pettinari, data l'importanza di tali lavori e l'urgenza di eseguirli per la messa in sicurezza delle strade in vista della stagione invernale, ha approvato, con proprio decreto, il prelievo della cifra individuata per l'intervento di manutenzione dal fondo di riserva dell'Ente. Infatti, la potatura di piante e arbusti risulta necessario lungo la viabilità provinciale per garantire la sicurezza del traffico veicolare poiché lungo le varie sedi stradali si protendono rami, fronde e foglie che creano limitazioni all'uso delle strade stesse e ostruiscono il campo visivo degli utenti. Inoltre, il conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità anche di nevicate, rendono ancora più urgente il lavoro di potatura al fine di garantire l'incolumità pubblica lungo le strade provinciali, evitando caduta di alberi e rami sulle carreggiate. «Avviamo quanto prima questa serie di interventi di manutenzione - dichiara Pettinari - con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale e di prevenire eventuali rischi per i cittadini e per gli automobilisti che percorrono le strade provinciali».

