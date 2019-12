Macerata e Civitanova sono al top

MACERATA I dati degli accessi ai Pronto Soccorso degli ospedali dell'Area vasta 3 offrono elementi utili di valutazioni. Il viaggio inizia da San Severino: nel 2019 nei primi 10 mesi sono stati 8794 (33 rossi, 561 bianco, 945 giallo e 7255 verde). A parte i codici rossi più gravi, che comunque vengono trasferiti in altri ospedali, a San Severino il 90% degli accessi è per i codici meno gravi: la media giornaliera non arriva ai 30 accessi. Ogni ora 1,2 accessi a fronte di una struttura organizzata sui vari turni con medici, infermieri ed altri operatori. A Camerino gli accessi (sempre per i primi dieci mesi) sono stati 8731 nel 2019. Quanto ai codici a Camerino attività un pochino più complessa di quella di San Severino: i codici bianchi e verdi rappresentano il 70% dell'attività totale. A Macerata si è passati dai 28.840 accessi del 2017, ai 33.267 del 2018 fino al 2019 con 33.964: i codici rossi nel 2019 sono stati 2170 coprono il 7% del totale, i verdi sono stati 18897 e sfiorano il 60% del totale, il rimanente si riferisce ai codici meno gravi. In media 113 accessi al giorno. A Civitanova nel 2019 23.049. I codici rossi coprono il 3% dell'attività, i verdi il 60%. Una media di 77 accessi al giorno.

