MACERATA È attivo il nuovo portale Suap impresainungiorno.gov.it, a cui è possibile accedere dal tasto Compila una pratica presente all'interno della sezione dedicata del portale istituzionale. A partire dal primo gennaio 2022, qualsiasi domanda, Scia, comunicazione o istanza di altra natura di competenza del Suap deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica e dematerializzata in seguito al passaggio definitivo al portale Suap impresainungiorno.gov.it e dunque alla dismissione del canale Pec. A far data dunque dal primo gennaio 2022 il nuovo sistema costituirà l'unica modalità di presentazione ammessa e le istanze presentate tramite Pec o in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci, non verranno trattate dagli uffici del Suap e non produrranno alcun effetto giuridico. Le uniche pratiche per le quali sarà ancora fruibile il canale Pec sono quelle relative a domande di occupazione di suolo pubblico. L'ufficio Suap attività produttive è ubicato nel palazzo comunale di viale Trieste n. 24, al secondo piano lato sinistro rispetto all'entrata. In conseguenza dell'emergenza Covid e fino a nuove disposizioni, il pubblico che necessiti di recarsi di persona presso il Suap verrà ricevuto esclusivamente su appuntamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA