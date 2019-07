CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA E' arrivata mercoledì pomeriggio, agli indirizzi email di tutti i consiglieri, la convocazione del Consiglio comunale che dovrà deliberare la variante parziale al Prg per l'individuazione di una zona per attrezzature pubbliche e di interesse generale - attrezzature sanitarie in località la Pieve, destinata a ospitare il nuovo ospedale di primo livello di Area vasta 3. A dar voce alle aspre polemiche dell'opposizione è il capogruppo di Forza Italia, Riccardo Sacchi: «Il 29 mancheranno almeno otto o nove consiglieri, tra...