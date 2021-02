MACERATA «Dopo vent'anni di governo e dieci anni di assessorato allo Sport, in cui i fallimenti sportivi di Canesin, dalla piscina alla Lube, sono sotto gli occhi di tutti, ci vuole coraggio per attaccare questa amministrazione. Canesin ha ottenuto i peggiori risultati nell'assessorato allo Sport degli ultimi anni, quindi le sue accuse mi confortano e mi confermano che sono sulla strada giusta. Così come il consigliere Ricotta, dai banchi dell'opposizione, dovrà continuare a studiare bene questo ruolo: se continua con questo tipo di iniziative ci rimarrà a lungo». Non è mancata la replica dell'assessore allo Sport di Macerata, Riccardo Sacchi, alle polemiche mosse dagli ex assessori Canesin e Ricotta sulle attuali scelte dell'amministrazione ed in particolare sull'affidamento della gestione e custodia dell'impianto di Collevario alla Cluentina. «Io mi sono insediato ad ottobre e la Cluentina stava già utilizzando l'impianto di Collevario. Non comprendo il loro stupore - dice Sacchi - . Si tratta di una delibera di indirizzo utile ad affidare la gestione dell'impianto fino al 31 dicembre 2021. L'eventuale gestione sarà oggetto di una determina dirigenziale e la valutazione sarà fatta dal dirigente. È una questione tecnica, noi ci rimettiamo alla sua determina. Certamente, la Cluentina sembrerebbe avere tutte le carte in regola ed i presupposti per aggiudicarsi la gestione».

