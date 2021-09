MACERATA Domenica alle ore 17 i Concerti di Appassionata tornano al teatro Lauro Rossi di Macerata dopo un anno e mezzo di assenza, a causa della pandemia. Per celebrare questo straordinario appuntamento - il primo di una serie con i grandi protagonisti della musica da camera in un ricco programma fino a dicembre -, il gioiello settecentesco di piazza della Libertà accoglie il pianista Filippo Gorini e la sua interpretazione della monumentale Arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Die Kunst der Fuge, leggendario capolavoro del compositore tedesco, racchiude e sublima l'essenza del pensiero bachiano: compendio di virtuosismo e straordinaria complessità, di rarissima esecuzione nel circuito cameristico internazionale, viene presentato al pubblico per la prima volta nella storia di Appassionata che ha affidato questa speciale occasione a Filippo Gorini, giovane musicista di infinito talento che nel 2020 ha ricevuto il prestigioso Borletti Buitoni Trust Award con il sostegno del quale ha creato The Art of Fugue Explored, progetto di approfondimento multidisciplinare dedicato proprio all'incompiuta di Bach. Prevendita presso la Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini a Macerata; è attiva anche la prevendita online sul circuito Vivaticket. In ottemperanza alle norme anti diffusione del contagio da Covid-19, nei giorni di concerto non sarà attivo il botteghino al teatro Lauro Rossi.

