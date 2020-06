MACERATA Dalle 6 alle 24: ecco l'orario durante il quale le attività commerciali potranno rimanere aperte, secondo le loro esigenze. E per di più è stata confermata anche la possibilità di attuare la vendita promozionale dai 30 giorni prima dell'inizio dei saldi previsti per il 1° agosto. Si tratta di due provvedimenti per supportare il commercio. Tanti i pareri in merito, tra chi preferisce proseguire con l'orario consueto, oppure chi ricorda di aver già adottato soluzioni analoghe, ad esempio durante i giovedì sera come Chiara Tomassetti della Bottega del Libro in corso della Repubblica dove l'attività è rimasta aperta fino a mezzanotte. Propositiva anche Giulia Marcotulli del negozio di abbigliamento Giulia Emme Closet in via Don Minzoni che ha posto l'accento su una possibile iniziativa di gruppo, poiché «rimanere aperti dopo cena ad esempio, può funzionare solo se a farlo è numero cospicuo di attività, altrimenti difficilmente il cliente verrà in centro solo per un paio di negozi aperti». Sulla stessa linea di pensiero anche Stefania Meletani del negozio di accessori Meletani in largo Amendola, la quale ha sottolineato che «non sarà il numero delle ore di apertura ad incrementare il commercio, però non escludo eventuali aumenti dell'orario».

g. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA