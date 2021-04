MACERATA Dal 2 al 6 aprile gli uffici del Comune di Macerata rimarranno chiusi. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali. Nel periodo di chiusura si procederà all'adozione di misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 quali la sanificazione dei locali e delle sedi del Comune e lo screening, tramite tampone rapido, del personale del1'ente. «Anche questa scelta interviene l'assessore ai Servizi amministrativi, Marco Caldarelli - è improntata ad un criterio di massima prudenza, sia nei confronti dei maceratesi che nei confronti del personale. Proseguendo la campagna vaccinale ed essendo ormai in arrivo la stagione più calda, ci auguriamo che l'attività potrà riprendere dopo la Pasqua in una condizione generale migliore dell'attuale, anche in termini di sicurezza e tranquillità». «La provincia di Macerata e la nostra città - aveva dichiarato l'altro giorno il sindaco Sandro Parcaroli - stanno attraversando una fase delicata dell'emergenza pandemica in atto. L'avvio della campagna vaccinale coincide anche con il massimo picco della terza ondata e proprio per questo non possiamo abbassare la guardia e non possiamo permettere di aggravare ulteriormente la situazione con comportamenti scorretti e non rispondenti alle norme anti-contagio. Per questo invito tutti i cittadini a rispettare scrupolosamente le regole in questo fine settimana di Pasqua. I dati che ci vengono comunicati quotidianamente dalle autorità sanitarie parlano di un quadro preoccupante».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA