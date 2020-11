MACERATA Da oggi via alla stretta sulle attività di routine delle strutture ospedaliere. Definita la griglia degli interventi per far fronte all'emergenza che ha come punto centrale la necessità di dare organicità e sistematicità alle dotazioni organiche mediche delle due strutture provinciali dedicate al trattamento dei pazienti Covid positivi. A Camerino ci sarà l'accorpamento della Chirurgia con l'Ortopedia sul piano della Chirurgia per un totale di sedici posti letto divisi al 50% con opportuna flessibilità. Contrazione degenze di Cardiologia a 4 posti letto da trasferire in Medicina, chiusura della Rianimazione mantenendo una presenza medica di anestesia e un infermiere h 24 per la gestione delle urgenze. A San Severino viene sospesa temporaneamente l'attività di Week surgery. A Macerata saturazione dei 43 posti letto della Palazzina Covid, accorpamento di Urologia con la Chirurgia sull'ala della Chirurgia per 30 posti letto, divisi tra 8 di Urologia e 22 di Chirurgia. Accorpamento della Ginecologia in Ostetricia per un totale di 47 posti letto. La Medicina A e B deve garantire una dotazione non superiore ai 24 posti letto ciascuno, comprensiva della Gastroenterologia e dell'Oncologia. La Geriatria si attesta su 19 posti letto. A Civitanova riduzione della Urologia (12 posti letto) e Chirurgia (20 posti letto). Accorpamento Otorinolaringoiatria con Ortopedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA