MACERATA «Da lunedì riprenderemo l'attività didattica e attiveremo servizi di didattica online per i residenti delle zone rosse insieme a modalità di lavoro a distanza per i dipendenti in difficoltà. Come nell'emergenza sismica sentiamo il dovere di dare segnali di fiducia al territorio». Così il rettore Francesco Adornato ieri al Tavolo tecnico di Unimc. Alla riunione è stato deciso che da lunedì, «in mancanza di ulteriori provvedimenti restrittivi, l'Università riparte con l'ordinaria attività didattica, esami e lezioni». In questi giorni di sospensione delle lezioni le sedi sono state sanificate; sono inoltre stati installati dispenser di materiale igienizzante e rafforzate le misure di prevenzione igienico sanitarie. Anche i corsi dell'Istituto Confucio ripartiranno lunedì e riaprono biblioteche, laboratori e sportelli al pubblico. Dal 10 marzo saranno attivati servizi di didattica online per gli studenti e i docenti residenti nelle zone rosse (tutti i comuni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte) attraverso un potenziamento della piattaforma informatica dell'ateneo. Dalla prossima settimana saranno avviate in via sperimentale per il personale tecnico amministrativo in particolari situazioni modalità di lavoro a distanza. La misura anticiperà la successiva fase di definizione di un regolamento. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi martedì.

