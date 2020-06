MACERATA Da domani all'11 luglio La Cluentina Calcio organizza due settimane di centro estivo rivolto ai ragazzini. «Adotteremo una politica di contenimento dei cisti», spiegano gli organizzatori che proseguono l'esperienza avviata dall'Accademia calcio della società sportiva denominata Pe rle famiglie noi ripartiamo e conclusa inquesti gorni con successo nei campi sportivi di collevario. « È stato un lavoro duro e certosini- dice il responsabile della scuola calcio Mauro Riccucci- ma con grande gioia e soddisfazione possiamo dire di aver dato con determinazione il nostro contributo alla ripartenza. Noi dirigenti abbiamo ridisegnato il campo, sanificato i materiali tecnici, organizzato turni ed orari ad hoc per dare a tutti la possibilità di ricominciare, ingressi ed uscite coordinate, abbiamo misurato febbri ed igienizzato mani centinaia di volte. I nostri tecnici sono scesi in campo munici di guanti e mascherine e hanno rimodulato le sedute di allenamento, mille altri dettagli per poter rispettare le direttive: un grande sforzo e un lavoro in team che ci rende consapevoli di quant'è umanamente grande questa società, unica a ripartire. Sforzo fatto con l'unico obiettivo di far tornare a vivere e sorridere i nostri bambini. Il tempo è volato - continua Riccucci - e dal quel 3 giugno abbiamo riempito il campo e i nostri cuori con migliaia di sorrisi e anche qualche lacrima di commozione. Tutta Collevario inebriata dalle grida di gioia dei bambini che tornavano a calciare il pallone, emozione indescrivibile. Ora ci trasferiremo al Campo dei pini per il primo summer camp della società».

