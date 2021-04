MACERATA «Credo che sia sbagliato modo e metodo di questo piano che fa credere che la scuola sia stata chiusa mentre è stata aperta per tutto l'anno, in maniera magari diversa, ma aperta. E' mancata la socializzazione ma questa non può essere una colpa da addebitare ai docenti». Ugo Barbi del sindacato scolastico Snals dà un giudizio piuttosto severo di questo piano estivo varato dal Miur che fa ricadere tutto il peso organizzativo sugli istituti ed in particolare sui dirigenti scolastici. «La volontarietà dei docenti per partecipare a questo piano di scuola d'estate è già il tallone d'Achille di questo progetto in quanto i professori giungono stremati a fine di un anno dove il lavoro è stato pesantissimo tra scuola in presenza ed a distanza. prosegue Barbi - Aggiungo a questo che i tempi pure non conciliano questo progetto, in quanto ci saranno nei prossimi mesi gli esami, non solo di maturità, ma ai professionali, nelle scuole medie ed anche lì la maggior parte dei docenti sarà impegnata fino a luglio. Poi gli insegnanti dovrebbero stare ad agosto volontariamente a scuola per fare attività che non rientra nelle loro competenze. Un lavoro che può essere fatto dalle cooperative che fanno assistenza alla persona, non certo da un corpo docente il cui scopo è educare, insegnare, trasmettere il sapere». Ugo Barbi vede dunque difficile che nei nostri territori possa decollare questa scuola d'estate per cui il ministero ha stanziato 510 milioni di euro. «Io credo che ci sarà scarso interesse di dirigenti scolastici e docenti ad aderire a questo piano. I fondi invece potevano essere destinati ad una ripartenza migliore della scuola a settembre conclude il sindacalista dello Snals- aumentando l'organico, incrementando i trasporti. In questo modo il rischio è che si riparta nel nuovo anno senza aver fatto nulla per migliorare la scuola».

