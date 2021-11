MACERATA Convocato in presenza il Consiglio comunale di Macerata che si riunirà il 29 novembre alle 16.30, il 30 novembre e l'1 dicembre alle 16 nella sala consiliare del Palazzo comunale in piazza della Libertà. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori verranno discusse in due tranche. Lunedì 29 novembre, a partire dalle 15,30, verranno affrontate quelle relative a viale Diomede Pantaleoni e a Casa Betania (Narciso Ricotta del Partito Democratico), all'assetto della gestione degli impianti sportivi (Alberto Cicarè di Strada comune - Potere al popolo) e alla procedura di realizzazione del parcheggio Rampa Zara (Maurizio Del Gobbo del Partito Democratico). Martedì 30 novembre, dalle 15, verranno invece prese in esame le rimanenti interrogazioni che riguardano il Palazzo comunale (Andrea Perticarari del Partito Democratico), le case popolari (Narciso Ricotta del Partito Democratico) e la nuova scuola elementare Ercole Rosa (David Miliozzi di Macerata insieme). I lavori del Consiglio comunale proseguiranno poi con le due delibere presentate sulla variazione al bilancio e sul riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, con le mozioni e ordini del giorno.

