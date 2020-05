MACERATA Convocate tre nuove sedute per il consiglio comunale che tornerà a riunirsi il 3, 4 e 5 giugno prossimi, alle 15, sempre in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom Meeting e come di consueto i lavori potranno essere seguiti in diretta streaming nel sitodel Comune. All'ordine del giorno iscritta un'interpellanza presentata dal consigliere Riccardo Sacchi di Forza Italia e altri rappresentanti della minoranza sugli abbonamenti per il trasporto degli alunni che verrà discussa mercoledì 3 giugno alle ore 14.30. In programma l'esame delle delibere relative all'aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020-2022, del Piano della mobilità sostenibile, la revisione del regolamento sull'attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e l'approvazione di quelli del della polizia locale e per il suo armamento, l'acquisto dell'ex cineteatro di Villa Potenza. A queste si aggiungerà la discussione di altri provvedimenti che riguardano l'approvazione di alcune varanti al Prg, l'acquisizione non onerosa di alcuni beni di proprietà statale e quella al demanio comunale della strada consortile Chiesuola di Consalvi- Mozzavinci. All'esame del Consiglio comunale anche una serie di mozioni. Previsto inoltre, tra gli altri punti, un ordine del giorno relativo alla proroga degli orari di accesso al centro storico (presentato da Ivano Tacconi del Gruppo misto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA