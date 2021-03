MACERATA Convocata per oggi la riunione del consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici di Macerata che dovrà prendere atto dell'esito delle elezioni di rinnovo degli organismi associativi. Le elezioni si sono chiuse, in terza convocazione, nella giornata di ieri ed oggi appunto si procederà con la proclamazione degli eletti e l'indicazione dei nuovi vertici. Rispetto al consiglio direttivo che ha guidato l'Ordine dei medici nello scorso triennio c'è solo un cambio: entra Pietro Pinciaroli ed esce Gianni Giovagnola che non si era candidato. Il direttivo che guiderà l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nel prossimo triennio è ora formato da Romano Mari, Sergio Fattorillo, Sauro Buongarzone, Mariano Avio, Carla Bracalenti, Marco Capponi, Vincenzo Crognoletti, Michele D'angelo, Gian Luigi Innocenti, Adriana Maccari, Romina Merlini, Loredana Piermattei, Elena Pieroni, Maurizio Ruffini, Lucio Sotte, Cristina Monachesi e Pietro Pinciaroli. Nessuna divisione c'era stata in sede di presentazione delle candidature nel segno di una adesione alle attività portate avanti in questi anni dall'Ordine provinciale dei medici: logico dunque attendersi che oggi non ci saranno sorprese nemmeno per le figure apicali. Sembra infatti scontata la conferma del presidente uscente Romano Mari alla guida dell'Ordine dei medici di Macerata.

