MACERATA Continua a far discutere e molto la vicenda delle farmacie comunali che in questo periodo di emergenza pandemica proseguono nel non erogare il servizio dei tamponi, a differenza di quanto fanno le farmacie private e le strutture sanitarie private. Apm, a distanza di tre mesi dal voto unanime del Consiglio comunale che - su proposta del capogruppo democrat Narciso Ricotta - invitava ad agire in senso opposto a quello finora visto, prosegue nel non erogare il servizio ai maceratesi. Sul fronte Apm l'amministratore delegato Giorgio Piergiacomi osserva: «Oggi avremo un incontro con l'assessore Oriana Piccioni per discutere il da farsi. Alcuni dei farmacisti stanno ultimando il corso per fare i vaccini, per i tamponi c'è una convenzione con il laboratorio Avis. Non nascondo il problema, ma noi siamo un'azienda pubblica e per dare incarichi, fare assunzioni, acquisti, dobbiamo procedere con evidenza pubblica e i tempi sono quelli che sono ». Ad intervenire è anche l'avvocato Massimiliano Fraticelli, responsabile provinciale di Azione, il movimento di Giorgio Calenda. «La ritengo - osserva l'avvocato maceratese - una cosa gravissima, non è accettabile che in tutti questi mesi di emergenza le farmacie comunali non si siano attrezzate: ancora più grave la motivazione indicata, quella secondo cui nessun dipendente ha accettato di frequentare il corso per la somministrazione dei tamponi. Significa che la politica maceratese non è in grado di gestire un servizio così importante, i dipendenti privati non credo abbiano la possibilità di scegliere se fare o meno un corso, specie in tempi di pandemia. I medici vengono precettati, i farmacisti no? Azione chiede con forza che il Comune intervenga, al vertice di Apm ci sono tre manager (il direttore, il presidente e l'amministratore delegato) che sapranno pure gestire il personale».

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA