«MACERATA CONTA BEN 152 SOCIETÀ PER 62 DISCIPLINE: UN RECORD»

LA STRATEGIA

MACERATA La città di Macerata ricomincia da tre: lo stadio Helvia Recina, un nuovo campo da rugby e il Palas di Fontescodella, con sulle spalle il titolo di Città Europea dello Sport 2022. La regia è affidata alla giunta guidata dal sindaco Sandro Parcaroli, mentre attori protagonisti non possono che essere le molteplici realtà sportive cittadine. «Ben 152 per 62 diverse discipline, un record anche in rapporto al numero di abitanti», ricorda l'assessore competente Riccardo Sacchi. Sono venti invece i milioni compresi nel bando Rigenerazione urbana (scade il 3 giugno) che ne contiene ben sette destinati proprio all'impiantistica sportiva e alle tre strutture. Il Comune ha presentato i progetti per ottenere i fondi.

I dettagli

«Quattro milioni per la ristrutturazione dello stadio Helvia Recina, 2,5 per il campo da rugby e 600mila euro per la rigenerazione del palazzetto - spiega Sacchi -, un lavoro di progettazione intenso per il quale ringrazio la professionalità e la celerità degli Uffici e che servirà ad essere pronti anche in futuro, nel caso non fosse possibile accedere alle risorse del bando. Siamo però fiduciosi che tutto vada per il meglio e che questi finanziamenti aiuteranno la ripresa virtuosa di Macerata». I fondi europei in genere o quelli più ingenti del Recovery Plan potrebbero infatti essere intercettati grazie a questa progettualità o comunque allargare la visione della città che Sacchi cita spesso anche come caratteristica del primo cittadino: «Abbiamo sete di futuro - dice ancora- e siamo capitanati da un sindaco che è un visionario per sua stessa natura. Essere stati nominati Città Europea dello Sport non è una formula, ma uno stile di vita».

La situazione

Il tutto malgrado la crisi pandemica da Coronavirus: «In questi mesi ho visitato oltre la metà degli impianti e devo dire che soffrono quasi tutti in modo importante dalla mancata manutenzione degli ultimi dieci anni. Si tratta dunque di una strada in salita, ma non siamo scoraggiati». Entrando nel dettaglio degli interventi, Sacchi torna a sottolineare come il bando Rigenerazione urbana sia la prima possibilità ma non l'unica o l'ultima: «Lo stadio Helvia Recina vedrà la realizzazione oltre 6mila posti a sedere con seggiolini, l'ammodernamento degli spogliato e il rifacimento della sala Gos (Gruppo operativo sicurezza) e della sala stampa - afferma l'assessore allo sport -, con, inoltre, la sistemazione degli spazi esterni. Insomma, avremo uno stadio all'altezza della città e omologato per la Serie B». Il progetto potrà poi essere calibrato a seconda delle esigenze delle società, dal calcio all'atletica: «Noi crediamo nella progettualità e in una politica che ascolti, favorisca percorsi di crescita e di confronto e non sia prevaricatrice come in passato - aggiunge -, è stato un onore ospitare il Matelica e c'è l'importantissimo centenario della Maceratese da festeggiare proprio nel 2022. Il cuore biancorosso batte forte e vogliamo ricordare il passato con una forte visione sul futuro».

I complimenti

Sacchi riserva poi ripetuti complimenti alla società Banca Macerata Rugby: «Ci sentiamo vicini al loro approccio etico anche per quanto fatto in favore dei giovani - sottolinea -, il progetto del nuovo campo avrà una ricaduta positiva sulla Vallata del Potenza e sulla città. In questo caso, al di là del bando, l'impianto è nel piano triennale delle opere pubbliche proprio per rimarcare ancora maggiormente la nostra volontà». Il campo sarà adiacente al nuovo centro fiere di Villa Potenza e Sacchi immagina in futuro la possibilità di una ulteriore espansione: «Forse sono troppo ambizioso, ma nulla vieta di pensare qui anche una struttura indoor da affiancare». Una profonda riqualificazione sarà destinata agli spazi interni del Palasport di Fontescodella: «Interventi come il rifacimento degli spogliatoi - continua -, se non ci sarà il finanziamento del bando interverranno comunque nel prossimo esercizio sull'evidente umidità su alcune pareti. La crescita del volley, sia maschile che femminile, nel dna di Macerata, impone di pensare a un altro Palasport polifunzionale con una capienza di 3500-4000 posti da utilizzare anche per convegni e concerti. Questo libererebbe lo spazio di Fontescodella per altre attività che oggi ne hanno meno».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA