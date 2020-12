MACERATA Come da indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico e in base alla delibera della Giunta della Regione Marche il Comune di Macerata ha avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio di commercio su area pubblica in scadenza al prossimo 31 dicembre. Il rinnovo è stato stabilito per dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 e riguarda tutte le concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli. Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea a terzi. In questo ultimo caso le aziende titolari dovranno provvedere alla reiscrizione ai registri camerali quale ditta attiva entro il 30 giugno 2021. Restano comunque validi i rapporti giuridico-economici relativi alla concessione rinnovata. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo, il cui termine è fissato nel giorno 31 giugno 2021, è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività. L'ufficio provvederà alla verifica dei requisiti prescritti dalle linee guida, in particolare l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva, regolarità contributiva al 30 giugno 2021 e i requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti; qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti emergessero irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procederà alla revoca della concessione. L'ufficio Attività produttive del Comune di Macerata resta a disposizione per qualsiasi comunicazione telefonicamente ai seguenti numeri 0733 256.334, 0733 256.336.

