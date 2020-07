MACERATA «Ascolto, confronto, concretezza. Queste sono le parole chiave su cui la lista civica Macerata Insieme, guidata da David Miliozzi, sta continuando a puntare per portare avanti il proprio lavoro». Così si legge in una nota in cui si racconta anche di una visita a Sforzacosta, frazione di Macerata. «Leggendo un semplice post di Facebook attraverso cui una giovane residente denunciava lo stato di abbandono di un'area verde della frazione, i candidati della lista Laura Copparoni, Marco Carozza e Marco Feroci hanno deciso di mobilitarsi per incontrarla e parlare con lei direttamente. Sul posto si sono ritrovati anche altri abitanti della zona e un cappellano militare. Tante le critiche e molteplici le proposte di cui i candidati stanno già facendo tesoro per cercare di dare voce a ciascuna delle necessità emerse attraverso un impegno reale e condiviso. Mantenere vivo il contatto con i cittadini, valorizzare le aree verdi e ri-cominciare a viverle come spazi di incontro e di aggregazione e riacquisire il senso di appartenenza alla comunità sono obiettivi importanti su cui Laura Copparoni e Marco Carozza stanno lavorando da tempo. I due candidati, infatti, si stanno dedicando alla realizzazione del Pet, Piano Educativo Territoriale, che rappresenta un processo dinamico e attivo tramite cui vogliono promuovere e diffondere buone pratiche di progettazione partecipata e azioni condivise. La prima esperienza del progetto complessivo sarà Pomeriggi al verde, tre appuntamenti che verranno realizzati grazie alla collaborazione di Associazioni con sede nel quartiere di riferimento da luglio a settembre al Sasso d'Italia di Macerata. Ieri il primo appuntamento.

