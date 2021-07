MACERATA Approvati dal presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, 400mila euro di lavori per tre progetti esecutivi in altrettante strade provinciali. Nel dettaglio, si tratta di risanamento dei manti stradali per la provinciale 45 Faleriense - Ginesina, per la 81 Montefano - Osteria Nuova e per la 26 Cingoli - Apiro. Il primo progetto di 150mila euro interessa una strada storica, di proprietà della Provincia dal 1884 (Dm 2548 del 16/07/1884). È un'arteria collinare di collegamento, di quasi 21 km, tra la provincia di Fermo, la statale 78 e la strada regionale 502 e attraversa i Comuni di Sant'Angelo in Pontano, San Ginesio e Cessapalombo. Si interviene sui tratti più ammalorati, tenendo conto che su alcune parti della pavimentazione sono stati attuati degli interventi precedenti e in altri sono previsti dei lavori strutturali, finanziati con i fondi del terremoto. Ulteriori 150mila euro vengono destinati alla provinciale che collega il centro abitato di Montefano alla frazione Osteria Nuova, fino alla rotatoria dove si incrociano la statale 362 e la provinciale 57 Jesina. Anche qui si lavora in alcuni tratti, in particolar modo nei primi 2 chilometri. Il terzo progetto, infine, interessa la zona dell'alto maceratese per un valore complessivo di 100mila euro. La provinciale 26, lunga circa 8,5 chilometri, inizia in località Pozzo di Cingoli, attraversa il territorio comunale e termina ad Apiro, al bivio Staffolo con la provinciale 4. Anche qui l'intervento viene effettuato nei tratti che presentano un fondo stradale più danneggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA