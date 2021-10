MACERATA Allo Iat di piazza della Libertà, nell'ufficio turistico del Comune di Macerata, i turisti sono accolti dal sindaco Romano Carancini e dall'assessore alla cultura Stefania Monteverde. Già, nessun errore. Mentre a poche centinaia di metri l'amministrazione comunale a guida Sandro Parcaroli ieri mattina presentava i risultati di un anno di attività, nella piazza centrale i video promozionali trasmessi dal maxischermo Iat, e ben visibili anche dall'esterno, sembrano testimoniare che in Comune non tutti devono aver saputo che le elezioni ci sono state nel 2020 e che il sindaco è cambiato. In effetti, dopo la clamorosa gaffe dell'homepage dei musei di Palazzo Buonaccorsi che fino a un mese fa (quando la vicenda è finita sui giornali) magnificava le gesta dell'ex sindaco e dell'ex assessore citandoli come se fossero in carica, oggi arriva il bis dallo Iat. Carancini che taglia i nastri, Carancini che fa discorsi, il pubblico applaude e via scorrendo le immagini del video che dovrebbe essere di promozione turistica per la città. Peraltro il videoracconto parte con la presentazione dei protagonisti: il logo e la dicitura Comune di Macerata, poi il sindaco e l'assessore alla cultura che sarebbero Romano Carancini e Stefania Monteverde. Adesso si è capito perchè la Regione, nell'erogare finanziamenti, ha chiesto al Comune la presenza di personale capace di parlare le lingue e conoscitore del territorio.

