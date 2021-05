MACERATA Alexander Lonquich in recital pianistico, Carolin Widmann e Dénés Várjon in duo, Gringolts Quartet, Ying Li, Benedetto Lupo insieme a Form diretti da Yves Abel, Sonia Bergamasco con Emanuele Arciuli. Sono solo alcuni dei protagonisti della tredicesima stagione dei Concerti di Appassionata che inizia il 4 giugno all'Orto dei Pensatori per chiudersi al Teatro Lauro Rossi l'11 dicembre. Musica da camera, musica classica e contemporanea in scena in differenti location in un cartellone organizzato dall'associazione musicale Appassionata insieme all'assessorato alla cultura del Comune di Macerata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, Istituto Confucio-Uniimc, e in collaborazione con Marche Concerti, Comitato Amur, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata e Marche InVita. A presentare la tredicesima stagione sono stati l'assessore alla cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta, la presidente dell'associazione musicale Appassionata, Daniela Gasparrini, il direttore artistico David Taglioni, il consigliere dell'associazione e coordinatore di Marche Concerti Andrea Trettaccone. Presenti il rettore Francesco Adornato, il direttore dell'Istituto Confucio, Giorgio Trentin e il presidente della Società Civile-Eredi dei Cento Consorti, Walfrido Cicconi.

