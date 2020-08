MACERATA Al via anche per l'Area Vasta 3 i tamponi per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. «Le richieste arrivate in questi giorni, tutte subito dopo l'ordinanza ministeriale diffusa dal Ministro alla Salute Roberto Speranza, sono circa 200 e l'Area Vasta 3 si sta organizzando per gestirle al meglio spiegano dal Dipartimento di prevenzione -. Arrivano direttamente ai medici di medicina generale che poi passano le richieste al nostro dipartimento e in ordine di priorità si procede con l'esecuzione dei tamponi». «Al momento i test drive sono attivi ma vista la grande richiesta i laboratori non riescono a dare una risposta in tempi rapidissimi dunque chi rientra dai paesi a rischio ma non può sottoporsi subito al tampone deve rispettare l'isolamento fiduciario in attesa del test spiegano -. Possono presentarsi due tipi di pazienti: chi ha sintomi e chi non li ha. Nel primo caso i tamponi vengono effettuati, sempre passando attraverso la richiesta del medico di medicina generale, dalle Usca e quindi a domicilio. Nel caso di persone che rientrano asintomatiche invece - se non hanno effettuato un test entro le 72 ore precedenti al rientro - queste devono sempre contattare il medico di base ed esclusivamente appena arriva l'autorizzazione da parte del professionista o comunque la comunicazione ufficiale dell'Asur sottoporsi al test presso il presidio drive o presso i punti prelievi che si trovano a livello territoriale». Al momento, in Area Vasta 3, non ci sono ricoveri legati al Covid-19. «Il reparto che era stato allestito presso l'ex palazzina di Malattia Infettive è al momento chiuso e attivabile in qualsiasi momento nel caso in cui ce ne fosse necessità - spiega la dottoressa Giorgia Scaloni, la direttrice sanitaria facente funzioni del presidio unico ospedaliero dell'Area Vasta 3 -. In questi giorni stiamo predisponendo anche i piani di emergenza in caso di un aumento dei contagi».

