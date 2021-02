MACERATA A differenza di come era stato annunciato precedentemente, il consiglio comunale del 15 e 16 febbraio si svolgerà in modalità online. La decisione è stata presa dal presidente del Consiglio Francesco Luciani, su richiesta del sindaco Sandro Parcaroli, in seguito al manifestarsi, nell'arco della settimana, delle cosiddette varianti Covid-19.

«Nonostante siano stati installati i divisori in plexiglass ho condiviso la preoccupazione del sindaco Sandro Parcaroli per le sopraggiunte varianti del Covid-19 e abbiamo deciso, per prudenza, sorveglianza e per garantire la massima sicurezza, di effettuare le sedute del consiglio comunale convocate per i giorni 15 e 16 febbraio in modalità online», ha detto il presidente del Consiglio Luciani.

La diretta

I lavori, come di consueto, potranno essere seguiti in diretta streaming nel sito istituzionale http://webtv.comune.macerata.it/ così come le votazioni che avverranno in forma telematica.

I lavori del consesso inizieranno alle 16.30. La seduta di lunedì prenderà il via però alle 15.30 con le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno e che riguardano la campagna di vaccinazione anti Covid e la gestione della vaccinazione (David Miliozzi di Macerata insieme ed Elisabetta Garbati di Macerata rinnova), la frazione di Villa Potenza (Narciso Ricotta del Pd), le spese per Macerata Città della pace (Alberto Cicarè di Strada comune Potere al popolo) e infine le mense scolastiche (Stefania Monteverde di Macerata bene comune).

Subito dopo il consiglio comunale passerà all'esame dell'unica delibera in programma relativa all'approvazione della variante parziale al piano di zonizzazione acustica della zona produttiva Suap contrada Valleverde.

In discussione anche l'ordine del giorno sui ristori Covid per Ircr (Narciso Ricotta del Pd e altri consiglieri di maggioranza) e la mozione sulla sospensione del progetto di riorganizzazione delle mense scolastiche (Stefania Monteverde di Macerata Bene comune).

Nel caso in cui la seduta del 16 febbraio dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 18 febbraio alle ore 16.30.

d. fer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

