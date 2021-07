«Ma non bastavano i protocolli? I clienti così si scoraggiano»

LE ATTIVITÀ

MACERATA Due inverni di chiusure e ora che l'estate avrebbe potuto essere l'occasione per ripartire arriva la regola del green pass. Scontento generale per bar e ristoranti che dal prossimo 6 agosto dovranno aggiungere una regola in più al protocollo già corposo che avevano attuato alla riapertura. Un limite che interessa maggiormente i ristoranti rispetto ai bar per i quali sarà necessario solo nel caso della consumazione al tavolo al chiuso: «Sicuramente per i bar non è fattibile - dice Aldo Zeppilli del bar Centrale e Centrale.it di Macerata - . Essendo una consumazione molto veloce è improponibile poter controllare tutti, a meno che non si lasci al cliente la responsabilità. Per il ristorante è diverso, ma è comunque una grossa forzatura. L'ingresso ai nostri locali non prevede un biglietto, quindi è difficile poter controllare l'accesso. Diversamente sarebbe se fosse il cliente a dover rispondere qualora ci fosse un controllo. Noi facciamo già fatica con tutte le regole che dobbiamo seguire, occuparci anche del green pass ci sembra esagerato».

Il parere

Dello stesso parere Letizia Carducci del ristorante Osteria dei fiori di Macerata: «Mi sembra molto difficile che i ristoratori debbano vigilare su questo aspetto - dice - . Dovremmo mettere una persona apposita e anche formarla, ma non ci dimentichiamo che abbiamo già una serie di misure a cui ottemperare abbastanza impegnative e siamo in alta stagione. Per non parlare poi delle incongruenze: noi del ristorante non siamo obbligati a vaccinarci, quindi - si chiede - il Green pass verrebbe richiesto ai clienti ma non agli addetti ai lavori?». Ancor più penalizzato chi, come l'agriturismo Roccamaia a Pievebovigliana, lavora in un territorio di montagna dove le distanze non hanno permesso di arrangiarsi con l'asporto durante la chiusura dell'inverno: «Siamo un po' demoralizzati - confida il titolare, Gabriele Liberti - . Con le notizie che si susseguono non abbiamo certezze. Il green pass è solo un deterrente perchè la stagione è appena iniziata e credo che ne risentiremo di questi controlli. Non ritengo giusto che debba essere sempre il ristoratore la vittima dei protocolli. Per noi è una responsabilità in più e penso che molti clienti saranno scoraggiati da questa misura e rinunceranno a venire al ristorante, così come i clienti dall'estero che, non solo sono scesi, ma molti hanno già disdetto. Noi - aggiunge - siamo anche stati penalizzati dalle chiusure dello scorso inverno perché nella nostra zona è difficile fare l'asporto o il delivery. La bella stagione sarebbe stata un modo per riscattarci, invece credo che non ci riusciremo».

I sostenitori

Sostenitore del green pass ma consapevole delle difficoltà che si porta dietro per il suo mestiere è Michele Pisicchio, titolare del Green Room Pub di Tolentino: «La materia è molto complicata - ammette - . Credo che per alcuni settori dove ci sono assembramenti sia importante richiederlo, ma per noi è davvero complicato. Ora lavoriamo all'aperto e non abbiamo problemi, ma quando torneremo a lavorare dentro sarà difficile controllare tutti i clienti per gli accessi. Se la soluzione per uscire da questa emergenza è di vaccinarsi è necessario che tutti facciano uno sforzo per tornare alla normalità. Se l'alternativa al green pass è di nuovo la chiusura allora ben venga questa misura: io preferisco comunque restare aperto. Ho sempre fatto di tutto per lavorare, anche lo scorso inverno, con delivery e asporto. Non vorremmo tornare a queste restrizioni».

Giulia Sancricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA