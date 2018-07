M5S ha raccolto oltre 2.200 firme contro il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA MACERATA Una valanga di firme contro il nuovo centro commerciale di Piediripa. Sono quelle raccolte dal Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi e che prosegue anche in questo inizio di luglio. «C'è stata un'adesione assolutamente inaspettata ci dice il consigliere comunale dei pentastellati, Roberto Cherubini- che ci ha portato a raccogliere in breve tempo 1700 firme cartacee con i banchetti fatti in città e 560 firme sottoscritte nella petizione lanciata online. Non solo. In queste ore diversi commercianti ci hanno richiesto i...