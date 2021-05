LUNGOMARE E AREE VERDI PIENI DI FAMIGLIE, BENE ANCHE LA ZONA MONTANA

IL WEEKEND

MACERATA Primo fine settimana in zona gialla, riprendono vita i centri storici, quelli montani dei Sibillini, le tradizionali mete di gite fuori porta come l'area naturalistica dell'Abbadia di Fiastra ed il lago di Fiastra e soprattutto la costa, con Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati prese d'assalto dai turisti mordi e fuggi, tanti anche dall'Umbria, e dai pendolari. Insomma, un primo assaggio della ripartenza da tutti auspicata dopo un inverno di chiusure e lockdown anche se l'attenzione alle misure di contenimento al virus deve restare sempre alta. A farla da padrone sia il Primo maggio, con il pomeriggio però funestato dal maltempo, sia ieri, sono stati la costa, i parchi e le aree verdi naturali di montagna e centri come Pioraco, che hanno avuto il tutto esaurito. Si può dire che sia stata la prova generale dell'estate che verrà, con la pandemia che ha portato a riscoprire le destinazioni naturalistiche.

La riscoperta

Agruturismi, baite montane e ristoranti hanno avuto il tutto esaurito nei tavoli allestiti rigorosamente all'aperto. In alcuni casi si sono dovuti fare i doppi turni per il pranzo, con le persone rimaste ordinatamente in fila ad aspettare per sedersi a tavola. Stesse scene anche ieri con un tempo, dal punto di vista meteorologico, nettamente migliore al giorno precedente. In tanti hanno raggiunto la montagna, qualche problema lo ha dato il vento che ha soffiato per gran parte della giornata. Un weekend insomma da incorniciare con l'unico neo nel giorno del Primo maggio la pioggia che ha costretto tante persone ad abbandonare in fretta e furia le zone scelte per il picnic. Sin dalle prime ore della mattina traffico sostenuto verso la Valnerina e centri di Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, buon movimento di presenze a Frontignano ed anche sulle alture sopra Bolognola e Sarnano, dove tanti hanno approfittato anche per fare qualche escursione in montagna a piedi o in bike.

Le scampagnate

Scene simili anche all'Abbadia di Fiastra con tanti giovani, tante famiglie che si sono portate tutto l'occorrente per picnic, giochi all'aperto con la palla, il piattello, escursioni a cavallo. Presenze tuttavia senza dubbio minori rispetto alle tradizionali giornate festive di primavera degli anni passati, probabilmente per paura degli assembramenti. Tutto esaurito a Pioraco sia il Primo maggio che ieri, con il mercatino che ha attirato tantissime presenze. Piena anche l'area camper, in tanti hanno goduto dei prati e dei sentieri escursionistici, che circondano la città della carta. Nonostante la chiusura del sentiero delle Lame rosse è stato molto gettonato anche il lago di Fiastra. Tantissimi i giovani presenti che hanno affollato le rive nel weekend per grigliate all'aperto, picnic, garantito il distanziamento sociale, il colpo d'occhio era degno delle migliori giornate festive prima della pandemia, l'unica differenza era la mascherina sul volto dei presenti. Anche la zona di Canfaito ha richiamato diverse presenze, ma a causa dell'ordinanza provinciale in vigore nei giorni festivi e prefestivi, che chiude il transito alle auto, lungo la strada provinciale che conduce ad Elcito, dall'incrocio con la provinciale apirese fino al borgo si sono registrate delle proteste. In particolare la giovane che gestisce il ristoro della frazione, ha spiegato come l'ordinanza penalizzi chi vuole raggiungere il suggestivo borgo arroccato sulla roccia. Un boom di presenze lungo la zona costiera con tanta gente a passeggio sul lungomare, molti anche in bici. Prese d'assalto le aree verdi e la spiaggia. Aperti i musei a Macerata anche se non si è registrato un grandissimo afflusso di turisti, che hanno forse stavolta privilegiato mete più naturalistiche.

Monia Orazi

