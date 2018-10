Lotta agli accattoni molesti «Subito Daspo e sanzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEMACERATA Poter denunciare chi fa accattonaggio molesto in modo da essere allontanato dal territorio comunale. È questo il cuore della mozione che Forza Italia, Fratelli d'Italia e Città Viva hanno presentato in consiglio comunale e che verrà discussa in una prossima seduta. Il fenomeno dell'accattonaggio a Macerata resta un problema: basta girare per le vie del centro soprattutto nella giornata del mercato settimanale oppure agli ingressi di ospedale o molti supermercati della città che ci si imbatte in persone che, con modi più...