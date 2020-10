LORO PICENO Salgono a sei i positivi a Loro Piceno; tutti negativi i tamponi degli operatori della casa di riposo. A comunicarlo è stato il sindaco Robertino Paoloni. «Siamo davanti a un nemico invisibile che si trasmette tra di noi ha sottolineato il primo cittadino che è poi entrato nel dettaglio dei contagi che interessano il suo comune -. Al momento il dipendente comunale risultato positivo si trova in isolamento e non presenta sintomi. Anche io mi sono sottoposto al tampone che è risultato negativo». «Abbiamo fatto fare i tamponi anche a chi lavora in mensa e tutti sono negativi ha continuato Paoloni e siamo costantemente in contatto con le persone che sono in quarantena e con la dirigente scolastica della nostra scuola per monitorare costantemente la situazione che riguarda i nostri ragazzi. Al momento ai due casi che avevamo a Loro Piceno se ne sono aggiunti altri quattro quindi siamo a un totale di sei. Abbiamo anche effettuato i tamponi su tutti gli operatori, gli Oss e gli infermieri della casa di riposo e anche in questo caso sono negativi. La prossima settimana, tra martedì e mercoledì - conclude il primo cittadino di Loro Piceno - saranno sottoposti a tampone anche i bambini che si trovano in quarantena perché contatti del dipendente comunale risultato positivo».

