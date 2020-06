LO SPORT

Il progetto del Comune di Macerata che viene esaminato dal Coni proprio in questi giorni rientra nel più ampio Piano di rigenerazione urbana che l'Amministrazione sta portando avanti. Il finanziamento rientra nel bando Sport e periferie che mette a disposizione di quello che i maceratesi chiamano campo dei Pini un milione novecento mila euro con i quali sarà rivitalizzata tutta la straordinaria bellezza architettonica di un impianto sportivo che non ha eguali nella nostra regione. La rigenerazione dello stadio della Vittoria si attua attraverso il recupero del complesso sportivo con il restauro degli elementi architettonici di pregio, vale a dire di tutti i paramenti murari e in calcestruzzo della tribuna, delle gradinate, delle balaustre e dei muri perimetrali e la sostituzione dei cancelli. E' prevista anche la riorganizzazione di tutti i percorsi interni al parco che saranno realizzati con materiali compatibili con la storicità della struttura. Per quanto riguarda il campo di calcio il progetto prevede lavori di manutenzione ordinaria con la sostituzione del manto in erba sintetica, il rifacimento di quello minore con moderne tecniche per il miglioramento del manto drenante, delle panchine in campo e la sostituzione degli elementi in metallo lungo le gradinate. E' previsto inoltre il potenziamento dell'offerta strutturale con un percorso vita.

