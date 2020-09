Lo sport fiore all'occhiello Gli impianti da potenziare

MACERATA Con la squadra di calcio divenuta parte integrante della SS. Maceratese, tra le realtà dinamiche protagoniste dello sport nella frazione a livello regionale e nazionale figurano Banca Macerata Rugby e la Cbf Balducci Hr Macerata, nel campionato di volley femminile di Serie A2. Mentre i ragazzi e il settore giovanile del rugby sono reduci da una due giorni con la terza linea della nazionale italiana Maxime Mbanda al campo Elia Longarini, il team di pallavolo del presidente Pietro Paolella ha recentemente presentato la squadra in vista della prossima stagione agonistica post Covid insieme al noto sponsor: «Si apre la stagione con rinnovato entusiasmo ha dichiarato Massimiliano Balducci, Ceo di Cbf Balducci Group - , perché lo sport è sempre sinonimo di gruppo e di gioia, senza dimenticare i difficili momenti passati ed anche quelli che stiamo vivendo». Recente è invece la presentazione questa volta del progetto che consentirà a Banca Macerata Rugby di avere una nuova casa adeguata alla grande espansione della società, sia in ambito tecnico, che di risultati, avuta negli ultimi anni. Testimonianza ne è proprio la collaborazione con le Zebre di Parma, formazione in cui milita proprio il campione azzurro Mbanda.

