Lo sfogo social di Pistolesi: «Quella mostra è una mia idea»

MACERATA Si fa presto a dire presepi, la parola è già evocativa in partenza e dunque aggiungervi altri contenuti può essere oggetto di dispute infinite. La tradizione è forte, anche nel nostro territorio: dai collezionisti che ne possiedono di grande valore e provenienti dai vari paesi del mondo a quelli che i presepi ogni anno li realizzano da soli con grande dispendio di energie e di immaginazione. Nei giorni scorsi l'assessore all'urbanistica Silvano Iommi ha annunciato un allestimento allo Sferisterio.

Le reazioni

C'è chi ha gradito e chi è saltato sulla sedia segnalando subito come si tratterebbe di un progetto coltivato da altri e fatto proprio. A lanciare l'accusa è Sonia De Gaetano, componente del comitato dei garanti dei democrat maceratesi: «Quando il mio carissimo amico Andrea Pistolesi mi ha raccontato di questo suo meraviglioso sogno per il quale da mesi e mesi stava lavorando, questa amministrazione non esisteva ancora - afferma -. Grazie Andrea per aver reso possibile la realizzazione di tutto ciò. E per quanto riguarda il fatto che qualcuno si prende un merito che non ha.. .mi spiace...non ho parole ma ti capisco, ci sono passata e lo sai. Ma le bugie hanno le gambe corte». Ed ecco cosa ha commentato sui social il sangiustese Andrea Pistolesi, baritono e presepista per passione: «Vorrei precisare che la mostra dei presepi artistici allo Sferisterio è una mia idea. Stavolta mi girano...».

La posizione

Nessuna replica al presepista sangiustese, almeno per il momento, da parte dell'assessore comunale Silvano Iommi che ha appunto organizzato l'iniziativa negli spazi monumentali dell'Arena maceratese: la mostra è visitabile da ieri sui canali social del Comune e visibile solo dalle vetrine esterne dello Sferisterio per via delle limitazioni legate al Covid. La questione intanto sta animando il dibattito cittadino.

