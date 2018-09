Liste di attesa, prima mossa Aumentano le prestazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SANITÀ MACERATA Consegna da parte del Comune del piano di caratterizzazione del sito della Pieve in dirittura di arrivo. E ospedale unico provinciale che potrebbe riprendere il suo percorso che è stato rallentato dall'inquinamento di parte dei terreni di proprietà comunale. Al punto che entro i primi mesi del 2020 potrebbe arrivare anche la gara per l'affidamento del progetto della nuova struttura. Ed avviare quindi l'iter per aprire successivamente il cantiere. Lo snodo fondamentale è proprie legato all'esito di queste analisi che sono...