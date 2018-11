Liste d'attesa, 900mila euro di fondi extra al personale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA MACERATA Pubblicata da pochi giorni la determina del direttore dell'Area Vasta 3 che contiene i criteri e i fondi per affrontare la sfida legata all'abbattimento delle liste di attesa. Intanto nello scorso mese di ottobre le misure già prese dai vertici della Area Vasta hanno portato ad un incremento del 20% di esami e visite mentre per lunedì prossimo è previsto un primo controllo sugli obiettivi fissati dalla Regione. Intanto, fino al termine del 2018, l'Av3 ha stanziato circa 900mila euro utilizzando il fondo Balduzzi per...