Limiti orari per i veicoli al cimitero È polemica

MACERATA Proteste per la decisione, adottata da alcuni giorni, dal Comune di «regolamentare l'accesso dei veicoli all'interno del cimitero». Fino al 15 gennaio 2022 l'ordinanza prevede il divieto di accesso a tutti i veicoli - esclusi quelli di servizio - e limita ad alcune ore del giorno la possibilità di accesso per le auto dei disabili. In particolare fino al prossimo 5 novembre, l'accesso dei veicoli utilizzati da persone titolari del contrassegno di parcheggio per disabili è consentito dalle ore 12 alle ore 14. Una ordinanza dunque che va a limitare le possibilità di accesso per gli anziani che fanno fatica a camminare e per i disabili, oltre ad aumentare le difficoltà per gli accompagnatori.

L'iniziativa

Peraltro l'iniziativa arriva esattamente a ridosso della ricorrenza dei defunti e decisamente non pare una di quelle azioni che vanno nel senso di favorire l'accesso al cimitero da parte della fascia più debole della popolazione. Secondo fonti ufficiose, il provvedimento sarebbe stato adottato per problemi legati al personale. In buona sostanza, però l'effetto dell'ordinanza è quello di obbligare anziani e disabili (fuori dalla finestra 10-12) a lasciare l'auto fuori dal cancello ed entrare a piedi e/o con la carrozzina. Pur nella rabbia, una delle persone che ha protestato per l'ordinanza riesce anche a cogliere il lato comico della questione: «non considerano che il cimitero è in discesa».

La questione

Battute a parte, la questione appare paradossale, con le categorie più svantaggiate della popolazione considerate solo dopo aver preso in esame le questioni legate alla gestione del personale dipendente. Gli unici a non avere limiti di orario al cimitero sono i gatti che da alcuni mesi hanno a disposizione un confortevole rifugio, costato ventimila euro alle casse comunali.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA