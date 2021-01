Ligliani della Cna «Attivare i bandi per la ripartenza dell'economia»

MACERATA Il presidente della Cna di Macerata, Giorgio Ligliani, lancia un appello alle istituzioni nazionali e locali affinché sia possibile dare alle imprese la possibilità di programmare le attività, la gestione del personale, le spese e gli eventuali investimenti. «Al legislatore consigliamo di provare a mettersi nei panni di un imprenditore, già impegnato come non mai a far quadrare i conti e, con questi cambi repentini di colori, senza alcuna possibilità di programmare la propria attività. Dall'oggi al domani assistiamo passivamente a passaggi da una zona gialla, che consente molte aperture, ad una zona rossa che chiude tutto o quasi. Come fa un ristoratore a programmare gli acquisti delle scorte di magazzino se ha la certezza di poter aprire solo per le 24/48 ore successive?».

La situazione

«I commercianti, dopo un periodo natalizio in cui hanno potuto incassare qualcosa a singhiozzo - prosegue il presidente -, non sanno se rifornire i propri scaffali ora o se è meglio aspettare e rinviare importanti spese. Tutte le attività produttive hanno necessità di poter programmare con un minimo di certezza forniture e spese ma con questo caos è come giocare al totocalcio. Abbiamo ora una breve finestra di zona gialla rafforzata che il giorno seguente diventa arancione per sole 48 ore. A questo punto saranno ripescati gli indici Rt su scala regionale e quindi tutte e 3 le colorazioni, con la variante rafforzata, potranno tornare in ballo insieme alla zona bianca di nuovo conio. Così proprio non va. Abbiamo appurato che le poche restrizioni della zona gialla non funzionano e non hanno effetti tangibili sul contenimento dei contagi, sappiamo che a breve emergeranno i contagi avvenuti sotto il periodo delle feste: basta illudere imprese e cittadini, diciamolo subito e stabiliamo fin da ora le prossime chiusure e chi potrà invece restare aperto. Occorre risolvere questa ambiguità e programmare più a lungo periodo chiusure e aperture. Chiediamo di attivare tutti i bandi regionali, nazionali ed europei, per far ripartire l'economia».

