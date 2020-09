Liceo scientifico, tutti in classe All'agraria tre orari per l'uscita

IL REPORT

MACERATA Sono settimane intense anche per i lavori di adeguamento degli istituti scolastici comunali a Macerata in vista della riapertura delle scuole. «Sono in via di completamento i lavori di edilizia leggera per un importo di 160mila euro concordati con le dirigenti scolastiche. ribadisce il primo cittadino del capoluogo Romano Carancini-. Manca un 10% di lavori che in questi giorni verranno realizzati. Per cui si può dire che siamo pronti. Anche il servizio mensa sarà assicurato, con qualche dubbio per quanto riguarda Mestica e Alighieri dove l'apertura della mensa potrebbe slittare di una settimana».

Il trasporto

Anche sul trasporto «siamo pronti ad accogliere gli studenti: la soluzione sarà di sicurezza e di tranquillità per tutti i ragazzi. C'è un impegno economico diretto del Comune a supporto di Apm, al punto che gli studenti che arrivano in città dalle frazioni avranno a disposizione delle navette che li porterà nelle sedi scolastiche. Così come è iniziata senza problemi dal 1° settembre la scuola d'infanzia siamo convinti che lo stesso accadrà il 14». Infine il Comune ha lavorato per spostare i seggi elettorali fuori dalle scuole proprio per non pregiudicarne l'attività appena iniziata. «Nel 70-80% dei casi abbiamo individuato soluzioni alternative fuori dalle scuole per le votazioni conclude Carancini-: su 44 seggi elettorali ne sono rimasti nelle scuole 8-10 per cui è stato fatto un grande lavoro che non so quanti comuni del territorio sono riusciti ad effettuare».

Le lezioni

Buone notizie in arrivo anche dalle superiori. Il liceo scientifico Galilei di Macerata avrà tutti gli 800 studenti in presenza all'inizio dell'anno scolastico. L'approdo dal 1° settembre della nuova dirigente scolastica, Roberta Ciampechini, porta con sé questa rivoluzione rispetto a ciò che si andava profilando, ossia un ricorso massiccio alla didattica a distanza a rotazione, almeno per il 50% degli studenti di tutte le classi. «Io sono arrivata al Galilei da tre giorni ed ho trovato sul tavolo quelle che erano state le decisioni prese dal precedente dirigente afferma Roberta Ciampechini-. Con i nuovi collaboratori che ho allo Scientifico, ci siamo messi subito al lavoro per individuare soluzioni per far stare in presenza tutti gli alunni. Abbiamo riconsiderato la metratura, esaminato le planimetrie e valutato se tutti gli spazi disponibili nella scuola erano stati utilizzati. Ho visto che, in base alla normativa anti Covid, c'era la possibilità di tenere tutti i ragazzi in presenza. Questo anche grazie all'utilizzo di aule che solitamente i docenti destinavano ad altro uso. Come l'aula speciale di disegno a cui rinunceremo per inserirvi una classe, stesso dicasi per l'aula di autoapprendimento che è stata riconvertita per ospitare le classi prime che da noi hanno fino a 30 alunni. Infine una terza aula che era usata per le verifiche e che invece quest'anno ospiterà una classe. Per quanto riguarda la succursale di Palazzo degli Studi le aule sono già ampie e non hanno bisogno di interventi per poter accogliere i nostri studenti». Roberta Ciampechini è pure dirigente reggente dell'Istituto tecnico commerciale Gentili che avrà tutti gli studenti in classe dal 14 settembre. «E' stato fatto lo stesso lavoro di misurazione degli spazi nella scuola ribadisce la dirigente- che ci ha visto ampliare gli spazi destinati alle aule sacrificando dei laboratori informatici: ben 3 di questi sono destinati ad ospitare le classi, così come un locale ex bar di ragioneria per le classi articolate. Utilizzeremo dei laboratori mobili per fare informatica direttamente nelle aule di insegnamento senza così che i ragazzi debbano spostarsi».

Gli istituti

L'istituto Bramante che ospita i geometri tornerà alla piena didattica in presenza in quanto la sede di via Gasparrini dispone di diverse vie di ingresso e di uscita e, tra i locali adibiti ad aule scolastiche, alcuni sono in grado di ospitare anche le classi più numerose. Tali classi potranno essere divise in due gruppi per le attività di laboratorio. Gli studenti avranno a disposizione tutti i laboratori e le due palestre dell'istituto. All'istituto agrario Garibaldi di Macerata si punta sulla presenza utilizzando la flessibilità dell'orario di lezione. Circa la metà degli studenti inizierà le lezioni alle ore 8,20 mentre gli altri alle ore 9 accedendo alle aule da più ingressi. Le lezioni avranno termine con tre orari distinti in modo da favorire la distribuzione degli studenti nei mezzi di trasporto. Il liceo classico e linguistico del capoluogo riuscirà a far stare in classe fino al 95% degli studenti rispettando il distanziamento. E' stata potenziata la connessione internet: entrate ed uscite sono diversificate nell'edificio. Ci saranno i termoscanner per misurare la temperatura dei ragazzi prima di entrare a scuola.



