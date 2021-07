Libera edilizia adeguato il regolamento comunale

MACERATA Adeguamento regolamento edilizio comunale alla legge regionale 20 aprile del 2015: approvato l'ordine del giorno in Consiglio comunale. Durante l'assise cittadina di martedì, è stato approvato l'ordine del giorno presentato dal consigliere di maggioranza Claudio Carbonari e accolto dall'amministrazione e da tutta la maggioranza con l'intervento dell'assessore all'Urbanistica Silvano Iommi. La maggioranza ha proposto l'ordine del giorno per sollecitare il Comune nell'adeguamento del regolamento edilizio rispetto a quanto previsto sia dal Testo unico edilizia che dalla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17, con particolare riferimento alle attività di libera edilizia, agli arredi delle aree pertinenziali delle abitazioni, dei piccoli appezzamenti di terreno e degli orti urbani.

La comprensione

«Pur nella comprensione della necessità di una riforma complessiva del Rec (regolamento edilizio comunale) abbiamo subito capito che era necessario procedere all'adozione di misure puntuali che vadano incontro alle esigenze e alle istanze della cittadinanza, cercando di limitare, per quanto possibile, l'alea discrezionale e le incertezze che caratterizzano quella che le recenti norme di settore definiscono come edilizia libera» è intervenuto l'assessore Iommi. «È risultato urgente, dal punto di vista politico e amministrativo, cambiare passo rispetto al passato e dare maggiore attenzione alle esigenze della cittadinanza in quanto è capitato che siano emersi dubbi sulla effettiva regolarità delle esecuzioni che, in alcuni casi, sono risultate anche sgradevoli e non consone alla valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio» ha aggiunto il consigliere Carbonari. «Il territorio comunale è infatti caratterizzato da un rilevante aspetto di diffusione urbana con la presenza di molti insediamenti abitativi con conseguenti necessità di avere a disposizione elementi di arredo e spazi funzionali per le esigenze manutentive di tali contesti abitativi».

