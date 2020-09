Lezioni in cinema e teatri l'ateneo inizia in presenza

L'ISTRUZIONE

MACERATA Lezioni per le matricole in presenza, prenotazioni del posto in aula online, nuovi spazi individuati in città per ospitare gli studenti e didattica online a disposizione per coloro che non fossero in grado di essere in presenza. Riparte con decisione e determinazione l'Università di Macerata il 22 settembre. L'avvio delle attività è stato prorogato di un giorno rispetto a quanto previsto inizialmente per dare la possibilità agli studenti di partecipare al referendum e alle elezioni.

La partecipazione

Il principio che ha guidato l'organizzazione didattica, in questa nuova fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato quello di contemperare il diritto allo studio con la salvaguardia della salute, favorendo la massima partecipazione possibile alla vita accademica, ritenuto un tassello fondamentale per la crescita personale. È stata data priorità alla partecipazione in presenza delle matricole, primo anno delle triennali o ciclo unico. «Da oltre sette secoli la frequenza dei corsi in presenza è stata la peculiarità di Unimc afferma il rettore, Francesco Adornato - e noi, dopo questa pausa forzata, intendiamo riprendere questo percorso plurisecolare. Tenendo conto dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e contemperando il diritto allo studio con la salvaguardia della salute. Favorendo la massima partecipazione possibile alla vita accademica. L'università in presenza favorisce la crescita personale, sociale e di relazioni dello studente, crescere reciprocamente nel rapporto con gli altri e i docenti. La scelta è stata quella di avere interamente in presenza le matricole, ossia iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico».

Gli spazi

«Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali o iscritti ai corsi di laurea magistrali - continua Adornato - le lezioni frontali si effettueranno utilizzando spazi nuovi esterni all'ateneo che abbiamo già individuato. E che sono il cinema Italia, l'Excelsior, il teatro Don Bosco, l'Aula sinodale e diverse sale del cinema Multiplex di Piediripa. Ognuno di questi spazi è stato scelto in quanto aggregato ai diversi poli universitari più vicini, rendendo in questo modo più fluido e distanziato il percorso dei nostri studenti. In questa procedura l'emersione ancor più diffusa del ruolo di Unimc in città, dove il centro resta il cuore dell'ateneo che però si apre ad altre zone della città».

Le iscrizioni

Per tutti gli universitari sarà possibile prenotare il posto in aula tramite un sistema online e grande attenzione ancora una volta è riservata agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento che potranno concordare con gli uffici dell'ateneo modalita personalizzate di fruizione della didattica. Pur in presenza della pandemia, di una emergenza sanitaria non affatto conclusa, le iscrizioni ad Unimc non stanno risentendo di questo fattore e marciano piuttosto spedite, in linea con quelle degli anni scorsi. «I dati sulle nuove iscrizioni sono finora 3678 sottolinea il rettore - che non è poco. Le iscrizioni si sono aperte a luglio, verosimilmente con la ripresa delle lezioni e dell'attività a pieno regime dell'ateneo ritengo che ci sia un ulteriore impulso, anche se io proclamerò la mia piena soddisfazione solo nel momento in cui anche l'anno prossimo avremo superato i 10 mila giovani che studiano nella nostra università. Nel segno dell'inclusione particolare attenzione abbiamo per gli studenti con disabilità: abbiamo eliminato non solo le barriere fisiche ma anche quelle mentali: hanno strumenti e tutor e modalità didattiche personalizzate».

La cerimonia

Gli esami della sessione invernale continueranno a svolgersi online, gli esami di laurea invece in presenza. Le attività di laboratorio si svolgono in presenza o a distanza, laddove vi siano motivate esigenze. «Nel primo caso per evitare gli assembramenti degli studenti mentre per le lauree abbiamo ritenuto opportuno tornare in presenza ribadisce il rettore di Unimc - sia per i giovani che anche per la città che in quei giorni mostra colori e vivacità che non sempre ci sono in centro. Poi ci stiamo preparando anche al grande appuntamento con l'inaugurazione dell'anno accademico che avverrà il 15 ottobre alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Io avrei voluto la cerimonia in piazza della Libertà ma poi abbiamo concordato col Quirinale di effettuarla al teatro Lauro Rossi. Questa ripartenza dimostra un'ostinata fiducia nel futuro che Unimc infonde anche a tutta la città».

Mauro Giustozzi

