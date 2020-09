LE VOCI

MACERATA Ricreazione sul banco, ingressi scaglionati, mascherine per entrare e uscire, distanza tra un banco e l'altro. Tante novità ma l'emozione è sempre la stessa per gli studenti maceratesi che ieri sono tornati, dopo mesi di didattica a distanza, sui banchi dei rispettivi istituti. Tutto è andato bene al campus scolastico Alighieri-Mestica del capoluogo.

Il debutto

«Tutto è andato molto bene e l'emozione dei ragazzi, dopo mesi di stop, era davvero tanta spiega Laura Andreucci -. Una partenza positiva e dobbiamo anche considerarci fortunati perché il plesso del nuovo campus credo sia sicuro anche per questioni come quella sismica. In relazione all'emergenza sanitaria auspichiamo che tutti collaborino e che il buon senso prevalga tra genitori e studenti. Unico problema il traffico che questa mattina era in tilt dato che molti genitori hanno deciso di accompagnare personalmente i figli. Speriamo che da domani la situazione migliori». «Mia nipote non vedeva l'ora di tornare a scuola racconta Giancarlo Riccetti . L'unica cosa sulla quale sono un po' scettico è la misurazione della temperatura prima di partire dato che un bambino potrebbe anche avere un aumento successivamente. L'augurio è che tutti comprendano l'importanza del rispetto dei protocolli e non si creino disagi». «Non ci possiamo lamentare perché tutto, almeno per questo primo giorno, è andato bene dice Betty Mariani -. Ci sono tre diverse ale dove i ragazzi entrano ed escono e tutti sono stati rispettosi dei protocolli. Se noi genitori siamo preoccupati? No, perché è necessario che i bambini riprendano la loro normalità con la sveglia la mattina e il ritrovarsi con i compagni dopo mesi di lockdown e di didattica a distanza». «Mia figlia questa mattina era talmente emozionata che si è svegliata alle sei racconta Simona Antonelli -. Oggi l'ho accompagnata io in auto ma credo che per i primi tempi continuerò con questa modalità perché preferisco». «Questa mattina c'è stata grande organizzazione anche se devo ammettere che noi abbiamo preferito arrivare in anticipo spiega Barbara Tacconi -. I ragazzi hanno preso tutte le precauzioni nella massima serenità e l'emozione di tornare finalmente a scuola era davvero tanta».

Il traffico

Il grande traffico ha però caratterizzato, in linea generale, questo primo giorno di scuola. «Questa mattina via Roma era completamente congestionata spiega Marku Lazer -. I ragazzi erano particolarmente agitati dopo quattro mesi di didattica a distanza. L'augurio poi è che dopo questo emozionante inizio non si torni a doverle, di nuovo, chiudere». Grande emozione per gli alunni Samuele ed Emanuela. «Siamo stati felici di tornare a scuola raccontano -. Abbiamo dovuto fare la ricreazione sul banco, c'è il gel sanificante in ogni aula e quando dobbiamo andare in bagno dobbiamo mettere una X sotto al nostro nome». Da registrare anche il commento, postato su Fb, dall'ex sindaco di Macerata Giorgio Meschini. «Oggi - ha scritto - sono andato a riprendere mia nipote all'uscita di scuola in via Cioci, polo scolastico delle superiori, e ho visto cose turche rispetto alle norme di sicurezza contro il virus: un'orda incontrollata di ragazzi senza mascherina e tanto meno rispettosi del distanziamento, sia lungo la via sia alla stazione delle corriere in piazza Pizzarello. Se dovesse accadere qualcosa non diamo la colpa alla scuola che non c'entra nulla! Quanti dovrebbero andare in quarantena e come li individueremmo?»

Alessandra Bastarè

