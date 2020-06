LE VACANZE

MACERATA La privacy come una garanzia ulteriore di sicurezza. Con l'apertura dei confini regionali e la futura apertura di quelli nazionali il 15 giugno, molte famiglie già da ora stanno iniziando a organizzarsi per le vacanze e anche la costa maceratese inizia a segnare le prime prenotazioni. Appartamenti nella prima fila mare, villette con piscina: le parole d'ordine sono indipendenza e sicurezza e lo ha confermato anche Michela Tosi Rental Cosulting dell'Italia Experience, che si occupa proprio degli affitti di case vacanze.

La tendenza

«Premettendo che siamo in un momento storico particolare, - ha precisato Tosi con delle conseguenze inevitabili nel settore turismo che hanno portato alla cancellazione di centinaia di prenotazioni, iniziano ad esserci segni timidi ma presenti di ripresa. Quello che abbiamo notato è che si prediligono le case indipendenti, come le ville con piscina che possono andare dai 2.000 ai 6.000 euro a settimana. Dunque le soluzioni predilette sono quelle dove viene garantita la privacy e stiamo notando che per questo 2020 non si tratta più di soggiorni brevi, bensì si parte da un minimo di 10 giorni a salire, come una famiglia di Milano che ha prenotato una villa a Civitanova per un mese e mezzo». Sempre nella città costiera civitanovese, sono state proprio due agenzie del settore ad offrire una panoramica su prezzi e preferenze. «Il prezzo varia in base al numero dei posti letto. In prima e seconda fila mare, - ha spiegato Matteo Trefoloni dell'Habitat Immobiliare in via Spontini a Civitanova Marche - ad esempio un appartamento di medie dimensioni con 4 posti letto varia dai 1.200 euro per luglio e tra 1.500 e 1.700 per agosto, mentre per 6 persone 1.500 per luglio e tra 1.800 e 2.000 ad agosto. Invece per quanto riguarda le ville con piscina i prezzi vanno dagli 800 ai 1000 a settimana secondo il livello di rifinitura, dalla ristrutturazione ai servizi forniti, e spesso vengono prese più di mira dagli stranieri».

I costi

Daniele Dari dell'Agenzia Immobiliare Quattropareti in via Martiri di Belfiore, sempre a Civitanova ha confermato questa tendenza evidenziando anche che: «Se parliamo di settimane, il costo a luglio si aggira tra i 400 e i 600 euro, mentre ad agosto dai 500 agli 800. Inoltre fino a due estati fa gli appartamenti di un certo livello vista mare e con rifiniture eccelse si aggiravano intorno ai 1.500 euro a settimana, dove a soggiornare erano principalmente nordeuropei e russi. Per di più ad oggi vanno molto anche soluzioni di un paio di notti al costo per persona orientativamente di 50 euro grazie a siti come Booking o Airbnb». Restando sulla costa del maceratese, nemmeno a Porto Recanati mancano case e appartamenti per turisti.

La distinzione

«La distinzione fondamentale da fare è tra bilocale e trilocale; - ha sottolineato Francesco Maroni dell'Immobiliare 67 in corso Matteotti a Porto Recanati un bilocale a luglio costerà sui 1.300 euro mensili e 1.600 ad agosto, invece un trilocale partirà dai 1.600 a luglio fino ad arrivare ai 2.000 per agosto. Accanto a queste soluzioni, ce ne sono di più grandi con 6 posti letto che contro i 1.900 di luglio, possono arrivare anche 2.500 euro ad agosto. Per giunta, da Porto Recanati fino alla riviera del Conero gli stranieri sono molti attratti dalle ville con piscine dove il prezzo a settimana varia dai 1.500 ai 2.000 euro a seconda del periodo. Naturalmente la posizione, i servizi offerti e il periodo fanno la differenza, infatti le prime due settimane di agosto sono quelle che alzano di più i prezzi, tant'è che anche per quanto riguarda gli appartamenti in prima fila mare il costo si alza tra i 100 e i 200 euro per ogni soluzione, ad esempio un trilocale si aggirerà tra i 1.800 euro a luglio e 2.100 ad agosto, mentre un appartamento per 6 persone 2.000 a luglio e 2.600 ad agosto».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA