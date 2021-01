Le scuole secondarie della nostra provincia sono già pronte per riaprire i battenti se verrà dato il disco verde da parte della Regione per la data del 25 gennaio. A dire il vero molte, per non dire tutte, si erano attrezzate per farsi trovare pronte il 7 di gennaio quando era previsto il ritorno a scuola subito dopo la pausa delle festività natalizie di fine anno preceduta da settimane di didattica a distanza. Molti istituti hanno approfittato di questo allungamento della didattica a distanza per mettere a regime la situazione organizzativa, gli spazi scolastici, gli orari e predisporre anche la turnazione per gli studenti che potranno tornare in aula e quelli che dovranno continuare a distanza. Ma in questo caso si andrà quasi ovunque ad una alternanza che metterà sullo stesso piano sia le ore trascorse in presenza che quelle destinate alla didattica tramite pc o smartphione. Il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nei giorni scorsi che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Le scuole vanno dunque riaperte e, sottolineano ancora gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, «se ne assumerebbe la responsabilità».

